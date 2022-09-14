الوون الكوري الجنوبي يتراجع إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 13 عاماً

المصدر: د ب أ

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تراجعت العملة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 1390 وون مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاما.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنه تم تداول العملة المحلية عند 7ر1394 وون مقابل الدولار الأمريكي اعتبارا من الساعة 09:26 صباحا بالتوقيت المحلي، بانخفاض قدره 1ر21 وون عن إغلاق الجلسة السابقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها العملة الكورية الجنوبية إلى دون مستوى 1390 وون أمام الدولار منذ 31 مارس 2009.

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