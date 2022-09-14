الحكومة الألمانية تبيع ما تبقى من أسهمها في لوفتهانزا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء إنها باعت حصتها البالغة 20 بالمئة في لوفتهانزا، والتي اشترتها أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأنقذ صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة شركة لوفتهانزا من الإفلاس خلال الجائحة بحزمة قيمتها تسعة مليارات يورو (8.97 مليار دولار). وعلى مدى سنوات، كان الصندوق يخفض حصته تدريجيا بهدف إتمام بيعها بحلول أكتوبر 2023.

وقال الصندوق في بيان مساء مس الثلاثاء إنه باع الآن آخر أسهمه المتبقية لمستثمرين دوليين مقابل 455 مليون يورو.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات من بيع الأسهم بلغ 1.07 مليار يورو وأن الربح المحقق من هذا الاستثمار بلغ 760 مليون يورو.

(الدولار = 1.0030 يورو)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز