صندوق النقد يناشد كبار الدائنين العمل على منع "انفجار" الديون

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.

وأضافت، خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، أن 25 بالمئة من الأسواق الناشئة و60 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها.

وقالت "رسالتي إلى كبار الدائنين، للصين، والقطاع الخاص... هي أنه كلما زادت حصتكم، زادت مسؤوليتكم... من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز