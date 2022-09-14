هوندا تدرس طرح قطاع الدراجات الكهربائية في البورصة

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية أن شركة هوندا موتور أكبر منتج للدرجات النارية في العالم من حيث القيمة السوقية تدرس طرح أسهم قطاع صناعة الدراجات الكهربائية بشكل منفصل في البورصة، وهي الخطوة التي يمكن أن تساعد في توسيع سوق الدراجات الكهربائية.

وذكرت هوندا أمس الثلاثاء إنها تستهدف طرح 10 طرز جديدة أو أكثر من الدراجات الكهربائية على مستوى العالم بحلول 2025، وبيع 5ر3 مليون دراجة كهربائية بحلول 2030، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي مبيعات الدراجات الكهربائية في العالم، مقابل حصة حالية لا تزيد عن 1%.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن يوشيشيج نومورا المدير الإداري لشركة هوندا إن الشركة تدرس إمكانية فصل قطاع الدراجات إلى وحدة جديدة منفصلة وطرح بعض أسهمها في بورصة الأوراق المالية، مضيفا إن الخطة مازالت في المرحلة الأولى من الدراسة.

ومنذ بدأت هوندا تصنيع الدراجات النارية في 1949، أنتجت الشركة اليابانية عددا من الدراجات يفوق ما أنتجته أي شركة أخرى منافسة، بفضل تكنولوجيا محرك الاحتراق الداخلي الخاص بها والمستخدم في دراجاتها.

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