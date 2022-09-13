صفقة شنايدر وأفيفا «المحتملة» ترفع أسهم أوروبا

المصدر: رويترز

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ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الفتح للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، مدعوما بقفزة في أسهم أفيفا على خلفية تقارير عن اقتراب شنايدر الفرنسية من إتمام صفقة لشراء الشركة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وقفزت أسهم شركة أفيفا البريطانية للبرمجيات 3.3 بالمئة لتتصدر المؤشر الأوروبي.

وارتفع سهم مجموعة شنايدر إلكتريك الصناعية الفرنسية 0.9 بالمئة بعد أن ذكرت شبكة سكاي الإخبارية في وقت متأخر من أمس الاثنين أنها تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على شركة أفيفا بالكامل مقابل 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار).

وارتفع سهم مجموعة يو.بي.إس 1.1 بالمئة وسط خطط لزيادة التوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة إلى 0.55 دولار للسهم.

وستتجه جميع الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم إذ يتوقع المحللون أن التضخم بلغ ذروته.

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