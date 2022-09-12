"غولدمان ساكس" تخطط لخفض مئات الوظائف بدءاً من الشهر الجاري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشرع الآن مجموعة شركات في تنفيذ جولة لخفض الوظائف تعد هي الأكبر منذ بدء الجائحة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين.

وتخطط الشركة لإلغاء عدة مئات من الوظائف بدءا من الشهر الحالي حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وبينما يعد العدد الإجمالي أقل من بعض جولات التخفيض السابقة، إلا أن الخفض يعد استئنافا لدورة خفض الوظائف السنوية بالشركة التي كانت توقفت بصورة كبيرة أثناء الجائحة.

ويعد هذا التحرك من جانب مؤسسة الخدمات المالية أكثر علامة مؤكدة حتى الآن على الركود الذي ضرب نشاط الخدمات المالية وسط تراجع الإيرادات بعد سنوات من تحطيم أرقام قياسية.

وطبقا لبيانات جمعتها بلومبرغ، يتوقع محللون أن يسجل البنك تراجعا بأكثر من 40 % في الإيرادات هذا العام.

كانت الشركة، ومقرها نيويورك، أعلنت في يوليو الماضي أنها تخطط لإبطاء معدل التوظيف وإعادة تقارير الأداء السنوية.

وتستخدم هذه التقارير أساسا للتخلص من العاملين الأسوأ أداءً.

وقال المدير المالي بالشركة دينس غولدمان إن الشركة قد تخفض وتيرة إحلال العاملين بسبب الأوضاع الحالية.

وحتى نهاية الربع الثاني كان عدد العاملين بشركة غولدمان يبلغ 47 ألفا.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز