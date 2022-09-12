ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب 1% اليوم "الاثنين" لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل حول توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صوب رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1726.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1733.69 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1741.20 دولار للأوقية.

وقال كريج إرلام، وهو محلل كبير للأسواق في أواندا "تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عائدات سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 19.53 دولار للأوقية مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقفز البلاتين 1.6% إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3 % إلى 2222.87 دولار.

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