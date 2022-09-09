البتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ يوليو الماضي

المصدر: د ب أ

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سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم الجمعة أكبر ارتفاع لها منذ يوليو الماضي، لتكسر نطاق التحرك الضيق لأول مرة منذ حوالي عامين، في إطار ارتفاع أسعار الأوراق المالية لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار للوحدة الواحدة، نتيجة تراجع قيمة الدولار، مما يزيد الطلب على الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أن العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 1ر10% إلى 21341 دولارا للوحدة الواحدة حتى الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بتوقيت نيويورك، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو الماضي.

كما تفوقت البتكوين على أغلب العملات الرقمية الأخرى من حيث نسبة الزيادة ومنها آيثر وكاردنو. ورغم ذلك مازال سعر بتكوين وإيثر أقل من مستواه في بداية العام الحالي بنحو 50%.

وقال تاروشا ميتال الشريك المؤسس لمنصة يونيفارم للعملات الرقمية إن الوقت مازال مبكرا للغاية للقول إن العملات الرقمية عادة إلى مسيرة الارتفاع مجددا، ولكن إذا ارتفع سعر البتكوين إلى ما بين 22 ألف و25 ألف دولار للوحدة الواحدة، فيمكن أن تستعيد ثقة المستثمرين ويزيد الطلب عليها فترتفع إلى مستويات أعلى.

وتراجع مؤشر بلومبرغ لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى مستوى قياسي. وقد ارتفعت كل العملات الرئيسية العشر في العالم أمام الدولار اليوم، حيث قادت العملتان الأسترالية والنرويجية مسيرة الارتفاع.

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