ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا بأقل من التوقعات في يوليو الماضي
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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة نمو مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأقل من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر1% خلال يونيو الماضي، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون خلال يوليو بنسبة 8ر0%.
وذكرت وزارة التجارة أن مخزون السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1% في حين تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 1ر0%، وهو ما أدى إلى ارتفاع المخزون ككل بأقل من التوقعات.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بنسبة 4ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 6ر1% خلال يونيو الماضي.
وتراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 2ر3%، في حين زادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 6ر0% خلال يوليو الماضي.