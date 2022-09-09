أحدث مفاعل نووي في أوروبا ينتج ألف ميجاواط للمرة الأولى

المصدر: د ب أ

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تجاوز إنتاج الطاقة في أحدث مفاعل نووي في أوروبا ألف ميجاواط صباح اليوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ومن المنتظر أن توفر الوحدة النووية "أولكيلوتو 3 " في فنلندا الإمدادات المطلوبة بشدة لنظام الطاقة المضغوط في تلك الدولة التي تقع شمالي أوروبا، عندما تصل إلى مستوى الإنتاجية الكاملة، 1600 ميجاواط، في وقت لاحق هذا الخريف، في أعقاب وقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل في مايو الماضي.

وأشارت الشبكة الفنلندية إلى احتمال حدوث عمليات انقطاع في الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، حيث تواجه أوروبا أسوأ أزمة طاقة خلال عقود.

وقد واجهت الوحدة تحديات خلال عمليات زيادة الإنتاج، وكان أحدثها أمس الخميس مما دفع إدارة الشبكة الفنلندية إلى تشغيل محطتي وقود لموازنة الشبكة والحيلولة دون حدو انقطاع للتيار الكهربائي، بعدما أخفقت في الوصول إلى عتبة الألف ميجاواط المتوقعة.

والمفاعل في المرحلة التجريبية منذ إطلاقه في مارس الماضي، ومن المقرر أن يصل إلى الإنتاجية الكاملة خلال تجربته أوائل الشهر المقبل، مع بدء الإنتاج المنتظم في وسط ديسمبر.

وبلغت تكلفة المفاعل نحو 6.4 مليار دولار وسيكون الأكبر في العالم.

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