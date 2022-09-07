سنيوورلد تطلب إشهار إفلاسها في تكساس الأمريكية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت مجموعة "سنيوورلد جروب" البريطانية لدور العرض السنيمائي طلبا لإشهار إفلاسها في ولاية تكساس الأمريكية في محاولة لخفض 5 مليارات دولار من ديونها المتراكمة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المجموعة الموجود مقرها في بريطانيا، وتحقق أغلب إيراداتها من السوق الأمريكية منذ استحواذها على شركة ريجال سنيماز في 2018، قدمت طلبا لإشهار إفلاسها وفقا للفصل 11 من قانون الشركات الأمريكي اليوم الأربعاء. ويسمح الفصل 11 من القانون لأي شركة بمواصلة العمل في الوقت الذي تطور فيه خطة لسداد مستحقات الدائنين.

وقالت الشركة في بيان إن لديها التزامات بقيمة 94ر1 مليار دولار من مقرضين حاليين، لتمويل خطة الخروج من الإفلاس. وتتوقع الشركة شطب جزء كبير من ديونها بدعم من الدائنين وفقا للفصل 11.

فاجأت سينوورلد المستثمرين في الشهر الماضي بإعلان سعيها لإعادة هيكلة ميزانيتها وهي الخطوة التي "من المحتمل أن تؤدي إلى خفض كبير في قيمة حقوق الملكية الحالية" للمساهمين.

وتراكمت ديون الشركة نتيجة سلسلة صفقات الاستحواذ، التي نفذتها خلال السنوات الماضية، في حين تراجعت إيرادات دور العرض نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز