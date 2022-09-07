الدولار يقفز لأعلى مستوياته أمام الين الياباني في 24 عاماً

المصدر: رويترز

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قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 24 عاماً مقابل الين الياباني خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، مستفيداً من التناقض بين سياسة نقدية تيسيرية في اليابان وسياسة متشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي المصمم على خفض التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

وصعدت العملة الخضراء إلى 144.99 يناً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1998 مواصلة الاقتراب من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147.43 يناً الذي سجلته في عام 1998.

وتمكنت العملة اليابانية من تقليص خسائرها بعض الشيء إلى 144.50 ين مقابل الدولار.

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