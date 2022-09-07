انتظروا التنين.. نوفاتك الروسية تبيع بعض منتجات الغاز باليوان الصيني

المصدر: رويترز

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قالت شركة الغاز الروسية نوفاتك إنها بدأت في بيع بعض المنتجات النفطية خارج أوروبا باليوان الصيني، لتنضم إلى مساعى روسيا للحد من استخدام الدولار الأمريكي واليورو في التجارة الدولية للبلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليونيد ميخلسون خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا إن الشركة ستتخلى عن مشروعاتها في لبنان والجبل الأسود وتركز أنشطتها الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن إنتاج نوفاتك من الغاز الطبيعي سيرتفع بنحو 2.5 بالمئة تقريبا هذا العام، بينما من المقرر أن ينخفض إنتاج مكثفات النفط والغاز بنسبة تتراوح من 3 إلى 4 بالمئة. (إعداد أميرة زهران للنشرة

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