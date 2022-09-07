أمريكا تريد من الصين والهند الانضمام إلى "التحالف الساقف" لأسعار النفط الروسي

المصدر: رويترز

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عبر نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو أمس الثلاثاء عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول، الذي يسعى إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي أو ببساطة أن تستفيدا من ذلك السقف لشراء النفط الروسي بسعر أرخص.

وقال أدييمو في مؤتمر للقطاع المالي في نيويورك "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للسعر، أو الاستفادة من تحالف الحد الأقصى للسعر، لتقليل الأموال التي تجنيها روسيا من صادرات النفط".

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