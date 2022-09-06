طيارون من لوفتهانزا الألمانية يقررون تنفيذ جولة ثانية من الإضرابات

المصدر: د ب أ

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قرر طيارون من شركة لوفتهانزا الألمانية للخطوط الجوية تنفيذ جولة ثانية من الإضرابات، حسبما ذكرت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" مساء أمس الاثنين.

وقالت النقابة إن "عرضا جديا" من لوفتهانزا يمكن أن يجنبها الإجراء الذي يستمر يومين ومن المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.

وسيعقد اجتماع تفاوضي آخر اليوم الثلاثاء، وفقا لتقارير إعلامية.

وشل الطيارون بالفعل العمليات الأساسية لشركة لوفتهانزا يوم الجمعة بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق على أجور جديدة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا بعد الإعلان: "نحن نأسف بشدة لأن الاتحاد مستمر على طريق التصعيد".

ومن المقرر أن يؤثر الإضراب على رحلات الركاب المغادرة من ألمانيا يومي الأربعاء والخميس بينما من المقرر أن تتأثر شركة الشحن التابعة لشركة لوفتهانزا يوم الأربعاء فقط.

وأدى إضراب الطيارين، الذي استمر طوال اليوم خلال يوم الجمعة، إلى توقف معظم عمليات الطيران، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب. وتأثر نحو 130 ألف مسافر بإلغاء أكثر من 800 رحلة.

وقالت شركة الطيران العملاقة إن هذا الإجراء كلفها 32 مليون يورو (8ر31 مليون دولار).

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