لأجل "سلامة العملاء".. بنك نيجيري كبير يقلص ساعات العمل

المصدر: د ب أ

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أصدر أحد أكبر البنوك النيجيرية تعليماته لموظفيه بتقليص عدد ساعات العمل اليومي في العديد الفروع من أجل "سلامة العملاء".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مصرف "يونايتد بنك فور أفريكا"، الذي يعمل في 20 دولة أفريقية، سيفتح أغلب فروعه في نيجيريا لمدة خمس أو سبع ساعات يوميا فقط، بدلا من 8 ساعات يوميا كما هو معتاد في القطاع المصرفي النيجيري، بحسب معلومات أرسلها البنك إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني ونشرها على موقعه على الإنترنت.

وأضافت بلومبرغ أنه في حين ستعمل بعض فروع البنك لمدة 8 ساعات يوميا كالمعتاد، فإن أغلب الفروع ستقلص عدد ساعات العمل اليومي لتعمل من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر أو من الثامنة حتى الواحدة ظهرا.

وأشارت بلومبرغ إلى تزايد معدلات الجريمة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث تحارب السلطات الإرهابيين والانفصاليين العرقيين والمليشيات المسلحة، والتي تهاجم وتمارس القتل في العديد من مناطق البلاد.

وأضافت أن مصرف "يونايتد بنك فور أفريكا" خفض عدد ساعات العمل إلى 5 ساعات يوميا في الكثير من الفروع بالولايات الأقل أمنا، مثل ولاية إيمو في جنوب شرق نيجيريا وبينو وتارابا في الشمال.

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