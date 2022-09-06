ارتفاع أسعار النفط يضخ إيرادات إضافية بـ 6.7 مليار دولار بالخزينة الروسية في سبتمبر

المصدر: رويترز

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قالت وزارة المالية الروسية أمس الاثنين إنها تتوقع إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل (6.65 مليار دولار) في سبتمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أنها لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي أو ذهب في السوق، لأن مثل هذه المشتريات في ظل قاعدة الميزانية جرى تعليقها أوائل 2022.

وتدرس روسيا شراء عملات دول "صديقة" مثل الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في الصندوق الوطني للثروة بعد أن فقدت القدرة على شراء الدولارات أو اليوروات بموجب قاعدة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.

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