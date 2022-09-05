تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى أقل مستوياته منذ 13 عاما أمام الدولار

المصدر: د ب أ

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انخفض سعر الوون الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إلى مستوى 1370 وون مقابل الدولار وهو أقل سعر للعملة الكورية الجنوبية منذ أكثر من 13 عاما في ظل توقعات بزيادة جديدة كبيرة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى تداول الدولار الأمريكي في السوق المحلية اليوم بسعر 90ر1370 وون لكل دولار في الساعة الحادية عشرة و 26دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بانخفاض قدره 30ر8 وون عن سعره العملة الكورية يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

كما وصل السعر في بعض لحظات التداول إلى 90ر1371 وون لكل دولار.

كانت المرة السابقة التي تراجع فيها الوون إلى مستوى 1370 وون لكل دولار في أول أبريل 2009.



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