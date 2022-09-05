استقرار سعر الذهب وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة سعر الفائدة

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2 في المئة في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف. ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1611.48 دولار للأونصة(الأوقية) في الساعة 0148 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1722.50 دولار.

ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم ولكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعا سابقا.

ووظفت الشركات في الولايات المتحدة عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس آب ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المئة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 18.03 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 833.34 دولار وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2015.81 دولار.

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