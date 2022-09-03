تداعيات حرب الطاقة.. أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا توقف مصنعين في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، مصنعي إنتاج في شمالي ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأعلنت المجموعة أمس الجمعة أنه "اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر".

وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورغ، حيث تنتج المجموعة قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح".

وذكرت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين.

وقال البيان: "إن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".

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