أسعار الذهب تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلا 1702.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضا بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1714.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة فيما ينتظر المستثمرون بيانات العمالة الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وتتوقع السوق أن تظهر البيانات إضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس، مما قد يشير إلى استمرار قوة سوق العمل ويعزز توقعات اختيار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، في حين تراجع عدد حالات تسريح العاملين في أغسطس.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 17.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 830.80 دولار، وقفز البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2045.47 دولار. وتتجه الأسعار أيضا إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.

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