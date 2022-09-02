ملياردير يشتري قلعة قرب باريس مقابل 43 مليون دولار بغرض تحويلها إلى فندق

المصدر: د ب أ

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اشترى الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي قلعة تقع جنوب غرب العاصمة الفرنسية باريس مقابل 43 مليون يورو (43.1 مليون دولار) بغرض تحويلها إلى مجمع فندقي فاخر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن كريتينسكي اشترى القصر الذي يحمل اسم "شاتو دو ماراي" والمساحة المحيطة به من عائلة ارستقراطية فرنسية هذا الصيف.

ويقع قصر "شاتو دو ماراي" على بعد 36 كيلومترا من باريس، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الفرنسية في عهد لويس السادس عشر. ويضم القصر العديد من المباني وبحيرة بطول 550 مترا، ومتنزها صمم على الطريقة الإنجليزية.

ونقلت بلومبرغ عن سيرج ديلوج عمدة بلدة "فال سانت جيرماين" التي يقع بها القصر قوله: "الخطة هي إعادة تجديد القصر من الداخل بشكل كامل من أجل تحويله إلى فندق فاخر"، مضيفا: "هذا المشروع سوف يعود بالفائدة على البلدة".

يذكر أن كريتينسكي / 47 عاما/ جمع ثروته من شراء محطات الطاقة من خلال مجموعة "إي.بي.إتش" المملوكة له، كما أنه يستثمر حاليا في شركة البريد البريطانية "رويال ميل بي.إل.سي" ضمن مشروعات أخرى في مجالات مثل تجارة التجزئة وغيرها.

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