أسعار النفط تقفز مدعومة بمراهنات على إجراء أوبك+ مناقشات لخفض الإنتاج

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة مدعومة بمراهنات على أن تكتل أوبك+ سيناقش خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس من سبتمبر، لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.56 دولار للبرميل.‭ ‬ وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 87.77 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو ثمانية بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو ستة بالمئة خلال الأسبوع.

ومن المتتظر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في الخامس من سبتمبر على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب.

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