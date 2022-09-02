ربع مزارع القمح في الأرجنتين تتعرض لظروف سيئة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتعرض حوالي ربع المنطقة المنزرعة بالقمح في الأرجنتين لظروف سيئة بما في ذلك انعدام الأمطار، وزيادة في درجات الحرارة وصقيع، وفقا لتقرير صادر عن بورصة بوينس أيريس للحبوب أمس الخميس.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، تتوقع البورصة غلة أقل ومساحات زراعة أصغر في 7ر23% من إجمالي المنطقة المنزرعة بالقمح في الأرجنتين.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى معتدلة على المساحة الزراعية في وسط البلاد وجنوبها في أول أسبوعين من سبتمبر الجاري، ما قد يساعد في إمكانية تعافي المحصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز