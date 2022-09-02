تراجع صادرات هندوراس من البن بنسبة 31% في أغسطس

المصدر: د ب أ

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تراجعت صادرات هندوراس من البن في أغسطس الماضي إلى 378 ألفا و241 عبوة وزن 46 كيلوغراما، مقارنة مع 545 ألفا و316 عبوة في الشهر نفسه قبل عام، حسبما أوضحت بيانات أولية صادرة عن معهد البن في هندوراس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس نقلا عن المعهد أن التراجع يمثل الانخفاض السابع على التوالي على أساس سنوي لصادرات البلاد من البن.

وعزا المعهد تراجع الصادرات إلى انخفاض الإنتاج.

وتساوي عبوة 46 كيلوغراما حوالي 100 رطل.

وهندوراس هي أكبر مورد للبن في أمريكا الوسطى.

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