انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي

المصدر: رويترز

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أظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر اليوم الخميس انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي.

وأشار تقرير مؤسسة كايشين للإعلام والمعلومات الاقتصادية إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال الشهر الماضي إلى 5ر49 نقطة، مقابل 4ر50 نقطة خلال يوليو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجل المؤشر الفرعي لمبيعات قطاع التصنيع أول تراجع منذ ثلاثة أشهر. وقال أعضاء لجنة المؤشر إن ظروف السوق الصعبة بشكل عام، وانقطاعات الطاقة وتأثيرات جائحة فيروس كورونا الممتدة قلصت المبيعات بشكل عام. كما عاد الطلب الخارجي على السلع الصينية إلى الانكماش مع تراجع طلبيات التصدير بنسبة بسيطة.

وأظهر تقرير اقتصادي رسمي نشر أمس الأربعاء استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين ولكن بوتيرة أقل.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 4ر49 نقطة، مقابل التوقعات التي كانت 2ر49 نقطة ومستواه في الشهر السابق وكان 49 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 6ر52 نقطة، مقابل 8ر53 نقطة خلال يوليو الماضي، ليتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 7ر51 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 2ر52 نقطة خلال الشهر السابق.

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