أسعار النفط تواصل تراجعها مع زيادة الإمدادات

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بفعل زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وبحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 95.27 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 89.23 دولار للبرميل.

وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج.

لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام جائحة كورونا. ووفقا لمسح أجرته رويترز زاد إنتاج أوبك إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأمريكي إلى 11.82 مليون برميل يوميا في يونيو. وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

في الوقت نفسه واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في أغسطس بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.

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