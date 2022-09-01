انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 24 عاما

المصدر: د ب أ

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انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاما مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وعند الساعة التاسعة صباحا، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 33ر139 إلى 34ر139 ين، مقارنة بـ 91ر138 إلى 01ر139 ين في نيويورك و58ر138 ين إلى 61ر138 ين في طوكيو الساعة 5 مساء أمس الأربعاء، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وافتتحت أسهم طوكيو على انخفاض متأثرة بمعنويات المستثمرين بعد هبوط الأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي.

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