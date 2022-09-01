"أوبك بلس" يخفض توقعاته لفائض المعروض في أسواق النفط

المصدر: د ب أ

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خفض تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط توقعاته لفائض الإمدادات في سوق النفط العالمية خلال العامين الحالي والمقبل، في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء من أجل زيادة إنتاجها إلى المستويات المستهدفة.

وذكرت لجنة خبراء تجمع أوبك بلس، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة، أنها تتوقع تراجع الفائض في السوق إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي والمقبل، وهو ما يعادل نحو نصف الفائض وفق توقعات سابقة. كما تتوقع اللجنة تسجيل السوق عجزا قدره 300 ألف برميل يوميا خلال العام المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى وجود فائض قدره 900 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه المراجعة تعكس عدم قدرة العديد من دول أوبك بلس على زيادة إنتاجها إلى المستويات المستهدفة.

كما أيدت اللجنة الفنية المشتركة، التي تحلل أوضاع سوق النفط العالمية لصالح وزراء الطاقة في دول أوبك بلس الذين سيعقدون اجتماعهم الدوري يوم الاثنين المقبل لمراجعة السياسة النقدية، إعلان المملكة العربية السعودية، استعداد دول التجمع للتدخل من أجل وقف تذبذب السوق من خلال تقليص الإمدادات.

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