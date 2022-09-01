ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي 1.7% في يونيو إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020

المصدر: رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو بنسبة 1.7 في المئة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري إن إنتاج النفط ارتفع إلى حوالي 11.8 مليون برميل يوميا في يونيو، من نحو 11.6 مليون برميل يوميا في مايو.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، ارتفع الطلب على النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة في يونيو إلى حوالي 20.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وقال التقرير أيضا إن الطلب على بنزين السيارات زاد إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ أغسطس 2021.



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