بسبب تراجع النتائج.. متاجر "بد باث أند بياند" تشطب وظائف وتغلق فروعاً

المصدر: د ب أ

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تعتزم سلسلة متاجر مستلزمات تجديد المنازل "بد باث أند بياند" الأمريكية اتخاذ خطوات لخفض النفقات في ضوء نتائجها المالية الضعيفة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأعلنت السلسلة اليوم الأربعاء مجموعة إجراءات تستهدف مواكبة التغير في الطلب وتعزيز النمو والربحية وتحسين ميزانيتها وتدفقاتها النقدية.

وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة شطب 20% من الوظائف وخطة لإغلاق نحو ثلث الفروع المملوكة لها و150 متجرا تحمل علامتها التجارية.

وسجلت الشركة تراجعا في مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وخسر سهم السلسلة في التعاملات قبل الرسمية اليوم الأربعاء حوالي 24% من قيمته إلى 23ر9 دولار.

وذكرت الشركة أنها تتوقع إعلان تراجع مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26% سنويا إلى 45ر1 مليار دولار.

تعرض سهم سلسلة المتاجر الأمريكية لضربة قوية في وقت سابق من الشهر الحالي إعلان المستثمر ريان كوهين بيع حصته في السلسلة.

كانت شركة "آر.سي فينشرز" المملوكة للملياردير ريان كوهين قد باعت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ملايين الأسهم في سلسلة المتاجر بسعر تراوح بين 68ر18 و21ر29 دولارا للسهم الواحد، بحسب البيانات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

جاءت عملية البيع بعد ارتفاع سعر السهم أوائل الشهر الحالي، نتيجة إقبال المستثمرين الأفراد على السهم. ووصل سعر السهم خلال تعاملات يوم الأربعاء إلى 30 دولارا وهو ما يعادل حوالي ستة أمثال السعر في بداية الشهر الحالي، قبل أن يفقد أكثر من 60% من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين.

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