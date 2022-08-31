أسعار الذهب تنخفض للشهر الخامس على التوالي

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء للشهر الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1733.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في ديلي إف.إكس "لا ينوي مجلس الاحتياطي الاتحادي التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصب على التضخم".

وأضاف أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.

وقال جون وليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى أن يصل بسياسته الخاصة بسعر الفائدة "إلى حد ما فوق" 3.5 بالمئة والإبقاء عليها عند هذا الحد حتى نهاية 2023.

وساهمت البيانات الأخيرة، التي كشفت عن زيادة في عدد الوظائف الأمريكية الجديدة في يوليو، وعودة ثقة المستهلكين بشكل فاق التوقعات في أغسطس في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيظل متمسكا بتشديد سياسته النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 18.37 دولار للأوقية لتتراجع بأكثر من تسعة بالمئة في أغسطس مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ سبتمبر 2020.

واستقر البلاتين عند 847.45 دولار لكنه يتجه صوب انخفاض شهري يتجاوز خمسة بالمئة. وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2121.27 دولار للأوقية.

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