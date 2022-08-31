ارتفاع الدولار مع تزايد الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار أمس الثلاثاء، لكنه ظل دون أعلى مستوى في 20 عاما، الذي سجله في الجلسة السابقة، في حين عاد اليورو فوق مستوى التعادل، بينما تحتسب الأسواق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

وتتلقى العملة الخضراء دعما من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في إطار مساعيه لكبح أعلى مستوى للتضخم في عقود. ولم تقدم بيانات اقتصادية نشرت أمس أي سبب لأن يبطئ البنك المركزي وتيرة زيادات الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.074 بالمئة إلى 108.73 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 109.48 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2002.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والتي ستصدر يوم الجمعة.

وصعد اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.0028 دولار، مرتفعا فوق مستوى التعادل مع العملة الأمريكية.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.38 بالمئة إلى 1.16615 دولار بعد عطلة للبنوك في المملكة المتحدة يوم الاثنين.

وارتفع الدولار 0.05 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 138.64 ين.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين قليلا عن مستوى 20 ألف دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 19 ألف و526 دولارا في مطلع الأسبوع.

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