"توما براف"و تبيع "فرونتلاين إديوكيشن" مقابل 3.72 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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قررت شركة الاستثمار في قطاع البرمجيات الأمريكية توما برافو بيع شركة رائدة في مجال برمجيات الإدارة من أجل المعلمين في مختلف المراحل التعليمية بالولايات المتحدة مقابل عدة مليارات من الدولارات.

وقال توما برافو أمس الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا لبيع شركة فرونتلاين إلى شركة روبر تكنولوجيز مقابل حوالي 725ر3 مليار دولار نقدا.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وقال بريان جافي أحد الشركاء في توما برافو إن "استثمار توما برافو في فرونتلاين نموذج جديد واضح لخبراتنا العميقة في مجالات التعليم والبرمجيات والاندماجات والاستحواذات الاستراتيجية لتسريع النمو وتحقيق تأثيرات إيجابية".

تقدم فرونتلاين إيديوكيشن برمجيات إدارة المدارس وحلول التواصل لإدارة الموارد البشرية والتلاميذ والبرامج الخاصة وبرامج أخرى لدعم المعلمين.

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