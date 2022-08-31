انخفاض العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 3% مع تراجع الأسعار أوروبياً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء، حاذية حذو هبوط في الأسعار الأوروبية، لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات لزيادة في الإمدادات في الولايات المتحدة.

وفي اليوم الأول لتداولها، انخفضت عقود الغاز تسليم أكتوبر 29.4 سنت، أو 3.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية في بورصة نايمكس 9.042 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 16 أغسطس.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة ارتفع إلى 98.1 مليار قدم مكعبة يوميا يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من أغسطس.

وانخفضت أسعار الغاز للبيع بالجملة في بريطانيا وهولندا بينما اقتربت أوروبا من المستويات المستهدفة لمخزونات الغاز مع امتلائها بنسبة 80 في المئة. وجرى تداول الغاز حول 81 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و69 دولارا في آسيا.

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