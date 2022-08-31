"بايدو" الصينية لخدمات الإنترنت تعود إلى تحقيق أرباح خلال الربع الثاني

المصدر: د ب أ

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عادت شركة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة بايدو دوت كوم إلى تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل خسائر خلال العام الماضي.

وتضررت بايدو من الخسائر الكبيرة لاستثماراتها طويلة المدى.

وذكرت الشركة أمس الثلاثاء إنها واصلت تحقيق أقصى استفادة من نفقاتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 64ر3 مليار يوان صيني، بما يعادل 543 مليون دولار، مقابل خسائر قدرها 583 مليون يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح المساهمين 97ر9 يوان، بما يعادل 49ر1 دولار لكل سهم شهادة إيداع أمريكية، مقابل خسارة قدرها 70ر1 يوان لكل سهم شهادة إيداع أمريكية في الشركة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ومع استبعاد البنود غير المتكررة بلغ صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع خلال الربع الثاني من العام الحالي 54ر5 مليار يوان، بما يعادل 827 مليون دولار، مقابل 36ر5 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 5% سنويا إلى 65ر29 مليار يوان؛ أي 43ر4 مليار دولار، مقابل 35ر31 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 5% سنويا إلى مقابل 36ر5 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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