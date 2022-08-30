العقود الآجلة الأمريكية للبنزين تغلق عند أدنى مستوى منذ ما قبل أزمة أوكرانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين عند التسوية اليوم الثلاثاء 2.6944 دولار للغالون، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 18 فبراير، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، سجل متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة 2.844 دولار للغالون اليوم، وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي البالغ 5.016 دولار المسجل في يونيو، بحسب بيانات من جمعية شركات السيارات الأمريكية، بينما يقترب الموسم الصيفي لقيادة السيارات في أكبر مستهلك للبنزين في العالم من نهايته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز