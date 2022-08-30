انخفاض أسعار الذهب مع تنامي التوقعات لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بينما يتأهب المستثمرون لفترة من أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1725.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر عند 1719.56 دولار أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 1736.30 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "هناك ضغط متواصل على الذهب من تعليقات (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) بأول الأسبوع الماضي التي زادت التوقعات لمزيد من التشديد للسياسة النقدية. ولأن الذهب أصل لا يدر عائدا فإنه سيواجه المزيد من المنافسة."

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا ببذل كافة الجهود الممكنة لترويض تضخم مرتفع حتى لو تأثر النمو سلبا.

ويتوقع معظم المتعاملين الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

لكن ميجر قال إن الذهب قد يشهد بعض التدفقات للاستثمار الآمن في مرحلة ما إذا بدأ الاقتصاد يتباطأ.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في وقت سابق. ومن شأن قوة العملة الخضراء أن تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 18.45 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 847.24 دولار. وهبط البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2083.50 دولار.

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