روسيا تسلم حصة 12.5% في ساخالين إنريجي لوحدة تابعة لميتسوي اليابانية

المصدر: رويترز

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قالت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء إنها وافقت على تسليم حصة 12.5 بالمئة في الشركة المشغلة لمصنع ساخالين 2 للغاز الطبيعي المسال في روسيا إلى إم آي تي-إس إي إل انفستمنت ليمتد، التي مقرها دبي، وهي فرع لمؤسسة ميتسوي اند كو التجارية اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في يونيو أنشأ كيانا قانونيا جديدا تحت اسم ساخالين إنريجي للتعامل مع المشترين والمساهمين يضم بالإضافة إلى ميتسوي كلا من شل وميتسوبيشي كورب.

وأشار المرسوم، الذي جاء في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أن الكرملين سيقرر الآن ما إذا كان الشركاء الأجانب يمكنهم البقاء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة طوكيو جاز ليمتد، أكبر مورد للغاز إلى المدن في اليابان، إنها وقعت عقدا طويل الأجل مع ساخالين إنريجي لشراء الغاز المسال.

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