أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من هبوط الطلب بسبب التضخم

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود، بجانب عدم تأثر الصادرات العراقية بالاضطرابات الدائرة هناك.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.45 دولار، أي بنسبة 2.33 بالمئة، إلى 102.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها بنحو 4.1 بالمئة أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

وينتهي عقد أكتوبر غدا الأربعاء، وبات عقد تسليم نوفبر الأكثر نشاطا في التداول عند 101.12 دولار للبرميل، بانخفاض 1.76 بالمئة.

وجرى تداول خام غرب تكساس الأميركي عند 95.46 دولار للبرميل، بانخفاض 1.55 دولار، أي 1.6 بالمئة، بعد ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

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