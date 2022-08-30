حزمة إغاثة ثالثة لمواجهة «رعب» الأسعار في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن حزمة الإغاثة الثالثة لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار.

ومع ذلك لم يحدد المستشار موعدا لاتخاذ القرار، وذلك في مستهل الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء في قصر "ميسبرج" بالقرب من برلين.

وقال شولتس إن الحكومة ستواصل المداولات خلال هذا الأسبوع بغرض الوصول إلى "حزمة إغاثة ملبية للاحتياجات قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، وموجهة نحو الهدف قدر الإمكان"، موضحا أن هذه الحزمة تهدف إلى عدم ترك أي مواطن وحيدا مع مشكلاته.

وأبدى شولتس عن سعادته بالتقدم المحرز في جهود التعويض عن تراجع إمدادات الغاز من روسيا، وقال: "فيما يتعلق بأمن الإمدادات نحن الآن في وضع أفضل بكثير (...) مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر".

وسيدور الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني، الذي يستمر يومين، أيضا حول التدريب المهني والرقمنة بالإضافة إلى إمدادات الطاقة وسياسة الأمن.

وذكر شولتس أن الاجتماع يهدف أيضا إلى ضمان "أننا كحكومة اتحادية نتعاون معا بشكل وثيق"، وأضاف: "سيكون اجتماعا مغلقا يسوده مناخ جيد واستعداد للعمل معا بشكل وثيق في وضع خطير من أجل مصلحة البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن هناك جدلا يدور منذ أيام داخل الائتلاف الحاكم حول سبل مواجهة أزمة الطاقة. وواجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر، انتقادات من صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، بسبب مشكلات حول الرسوم الإضافية للغاز. وفي المقابل وجه حزب الخضر انتقادات لشولتس.



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