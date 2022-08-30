الذهب يخسر مكاسبه مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1744.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين أمس الاثنين.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 18.72 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.2بالمئة إلى 853.63 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2149.53 دولار.

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