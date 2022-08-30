أسعار النفط تغلق مرتفعة أكثر من 4%

المصدر: رويترز

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أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من أربعة في المئة أمس الاثنين موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيضات محتملة في إنتاج مجموعة أوبك+ ولبوضع في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وستعقد أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء في مقدمتهم روسيا، اجتماعا في الخامس من سبتمبر لتحديد سياسة الإنتاج.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 4.10 دولار، أو 4.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 105.09 دولار للبرميل بعد أن حققت الأسبوع الماضي مكاسب بلغت 4.4 في المئة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.95 دولار، أو 4.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 97.01 دولار للبرميل بعد صعودها 2.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وقال سوجاندا ساتشديفا نائب رئيس أبحاث السلع الأولية في ريليجار بروكنج "أسعار النفط ترتفع بفعل آمال بخفض إنتاجي من أوبك وحلفائها لاستعادة توازن السوق ردا على إحياء اتفاق إيران النووي".

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن الدول الأعضاء قد تطلق المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت أن هذا ضروري عندما ينتهي البرنامج الحالي في نوفمبر.

وتنتظر الأسواق أحدث أرقام أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية من المرجح أنها هبطت 600 ألف برميل الأسبوع الماضي، كما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأمريكية هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 1984.

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