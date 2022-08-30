انخفاض مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأمريكية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 1984

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين أن مخزون النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي انخفض إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1984.

والكمية التي تم سحبها الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ هي الأصغر منذ نهاية أبريل.

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