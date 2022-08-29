ارتفاع الدعم الحكومي للوقود الأحفوري في العالم إلى 700 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أظهرت دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية أن الاقتصادات الكبرى في العالم زادت دعمها للوقود الأحفوري خلال العام الماضي، في ظل تهديدات استقرار أمن الطاقة وضعف تخطيط الدعم، وهو ما يهدد بعرقلة الوصول إلى أهداف مكافحة ظاهرة التغيّر المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الدراسة القول إن الدعم الحكومي في العالم للنفط والغاز الطبيعي والفحم زاد في العام الماضي بمقدار الضعف تقريبا إلى 697 مليار دولار، في حين من المحتمل زيادة الدعم خلال العام الحالي بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة وأسعار الوقود.

وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان إن "الحرب في أوكرانيا تسببت في زيادة حادة في أسعار الطاقة وتدمير أمن الطاقة... الزيادة الكبيرة في دعم الوقود الأحفوري تشجع إلى الإسراف في الاستهلاك، في حين من غير الضروري أن يصل الدعم إلى الفئات الأقل دخلا".

وحثت منظمة التعاون الاقتصادي الحكومات على تبني إجراءات تحمي المستهلكين من الآثار الحادة لتحولات السوق والقوى الجيوسياسية بطريقة تساعد في المضي قدما نحو تحقيق الحياد الكربوني مع حماية أمن الطاقة وضمان توافرها بتكلفة محتملة.

من ناحيته، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن دعم الوقود الأحفوري "يمثل عقبة أمام مستقبل أكثر استدامة، لكن الصعوبة التي تواجه الحكومات في التخلص من الدعم، تزداد في أوقات ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها".

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