العجز التجاري لتركيا يقفز 147% في يوليو

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن عجز التجارة الخارجية التركي قفز 147 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في يوليو تموز مع ارتفاع الواردات 41.4 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات 13.4 بالمئة إلى 18.55 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع 143.7 بالمئة إلى 62.18 مليار دولار.

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