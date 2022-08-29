إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم بالصين لمكافحة كوفيد

المصدر: رويترز

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أغلقت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانغبي بصورة مؤقتة اليوم الاثنين وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق في محاولة للحد من تفشي كوفيد-19.

وستظل ثلاثة مبان رئيسية في المنطقة مترامية الأطراف، التي تضم الآلاف من أكشاك بيع الرقائق الدقيقة وقطع غيار الهواتف والمكونات الأخرى للمصنعين، في حالة إغلاق حتى الثاني من سبتمبر .

وأكد مسؤولون محليون لرويترز أنباء الإغلاق اليوم الاثنين، بينما قال ثلاثة عاملين هناك إن مديري المباني طلبوا منهم العمل من المنزل.

كما أوقفت السلطات في شنتشن خدمات مترو الأنفاق في 24 محطة بمنطقتي فوتيان ولوهو.

ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق. (إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)

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