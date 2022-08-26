أسعار النفط تصعد بفعل مؤشرات على تحسن الطلب

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار النفط بما يصل إلى دولار اليوم الجمعة مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص توقعات رفع سعر الفائدة في كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 100.21 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 93.40 دولار للبرميل.

وقفز الخامان في المعاملات المبكرة بما يصل إلى دولار للبرميل بعد التراجع بنحو دولارين أمس الخميس.

وعلى الرغم من الضبابية المرتبطة بوتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم، فإن المخاوف المتعلقة بتقوض الطلب على النفط انحسرت هذا الأسبوع، مما يضع عقود الخامين على مسار تسجيل مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من توقعات فرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قيود على الإنتاج لموازنة تأثير زيادة الإنتاج في إيران.

وقالت مصادر لوريترز إن التخفيضات المحتملة للإنتاج في تكتل أوبك+ التي ناقشتها السعودية هذا الأسبوع ستتزامن على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.

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