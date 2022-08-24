تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة الشهر الماضي، لتسجل أقل مستوى لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد أوائل 2020.

ويستمر بذلك التراجع الحاد لسوق العقارات في ظل ارتفاع فوائد التمويل العقاري.

وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في أمريكا، والذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة، بنسبة 1% شهريا الشهر الماضي، إلى 8ر89 نقطة، بعد تراجع بنسبة 9% تقريبا خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 6ر2% خلال الشهر الماضي.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وأدى ارتفاع أسعار المساكن وزيادة تكاليف التمويل العقاري هذا العام إلى تردد العديد من المشترين المحتملين في البحث عن مسكن لشرائه. وجاء التراجع سريعا وحاد، حيث يشير العديد من المقاييس إلى تراجع كل من المبيعات وأنشطة تشييد المساكن.

وارتفعت قيمة القسط الشهري للمنزل المتوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1841 دولارا بحسب تقرير منفصل صادر عن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في وقت سابق من الشهر الحالي بزيادة نسبتها 32% أو 444 دولارا عن متوسط القسط الشهري للمنزل خلال الربع الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 50% عن الربع الثاني من العام الماضي.

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