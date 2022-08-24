سعر الغاز الأوروبي يتجاوز 300 يورو لكل ميجاوات

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها وتسجيل مستويات قياسية، حيث وصل سعر العقود الآجلة القياسي إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ أوائل مارس الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه القارة من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.

وارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 13% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ الأسابيع الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أسعار الغاز الآن تعادل 15 مثل متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل النقص الشديد لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الإمدادات الأوروبية.

ولفتت بيانات شركات تشغيل شبكات خطوط نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا إلى استقرار تدفقات الغاز اليوم الأربعاء عند مستوياتها المنخفضة.

وبحسب بيانات شركة تشغيل خط غاز نورد ستريم1، وهو الخط الرئيسي لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تقول إنه سيتم الضخ بمعدل 5ر14 جيجاوات/ساعة، وهو تقريبا نفس متوسط الضخ اليومي منذ بداية الشهر الحالي، في حين تصل الطاقة التشغيلية الفعلية لخط نورد ستريم1 إلى حوالي 73 جيجاوات/ساعة يوميا، لكن شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي خفضت الإمدادات إلى 40% من الطاقة التشغيلية خلال يونيو الماضي ثم إلى 20% اعتبارا من 27 يوليو الماضي.

ومن المقرر وقف الضخ تماما عبر الخط لمدة 3 ايام اعتبارا من 31 أغسطس الحالي بحسب بيان سابق لشركة جازبروم.

في الوقت نفسه أشارت بيانات شركة شبكة خطوط الغاز في أوكرانيا إلى أنه من المتوقع ضخ 2ر42 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر هذه الخطوط اليوم، وهو تقريبا نفس متوسط الضخ اليومي خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية إلى حوالي 2ر77 مليون متر مكعب يوميا، لكن روسيا قلصت الكميات التي تضخها إلى أوروبا بشكل عام ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبلغ سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 995ر302 يورو لكل ميجاوات/ساعة، قبل أن يستقر عند مستوى 15ر292 يورو في ختام التعاملات وهو سعر قياسي جديد أيضا.

وفي بريطانيا ارتفع السعر اليوم بنسبة 11% إلى 78ر546 بنس لكل مليون وحدة حرارية وهو أعلى سعر للغاز الطبيعي في بريطانيا على الإطلاق.

وفي ألمانيا ارتفع سعر الكهرباء تسليم العام المقبل بنسبة 7ر8% إلى 680 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين كان قد وصل خلال التعاملات في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى مستوى قياسي جديد.

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